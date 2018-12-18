События

08:25 18.12.2018

Китай становится центром мирового развития благодаря мирной внешней политике и вкладу в мировую экономику - Си Цзиньпин

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Китай становится центром мирового развития благодаря мирной внешней политике и вкладу в мировую экономику - Си Цзиньпин

Мирная внешняя политика Китая, его вклад в развитие мировой экономики, противостояние гегемонизму в международных отношениях постепенно приближает КНР к тому, чтобы страна заняла центральное место на мировой арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он выступил с докладом на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, заложившего основы китайской политики реформ и открытости для внешнего мира.

"Мы активно способствуем формированию условий для открытой мировой экономики, построения для человечества общества единой судьбы, реформирования мировой системы управления, решительно выступаем против гегемонизма и политики силы, неустанно вносим вклад и китайскую мудрость, силы Китая и китайские проекты во всеобщее мирное развитие", - сказал китайский руководитель.

Он подчеркнул: "Мы ежедневно приближаемся к тому, чтобы Китай стал центром на мировой арене, превратился в повсеместно признанного строителя международного мира, вносящего вклад в глобальное развитие, в защитника мирового порядка".

Си Цзиньпин сказал, что Китай последовательно придерживается суверенного и независимого мирного внешнеполитического курса, следует по пути мирного развития, осуществляет стратегию открытости для всего мира, основанную на взаимной выгоде.

Теги: #развитие #политика #китай
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