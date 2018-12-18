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08:20 18.12.2018

США приветствуют создание Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем – посольство Украины в США

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США приветствуют создание Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем – посольство Украины в США

 Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в США.

"Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства. В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев - которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Теги: #сша #приветствие #украина #посольство
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