За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"17 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано…В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

"В районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на Светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное - на Донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении" - отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ был уничтожен и еще четверо получили ранения.