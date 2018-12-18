За 4 года в Киеве количество рабочих бюветных комплексов выросло на 30% – КГГА

В Киеве за 4 года на 30 % выросло количество работающих бюветных комплексов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Благодаря проведению капремонтов и строительству новых скважин в Киеве количество рабочих бюветных комплексов выросло на треть. Если в 2015 году работали только 127 бюветов, то сейчас жители столицы могут воспользоваться 169 бюветами во всех районах города" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером

В планах специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" до 2025 года возобновить работу всех неработающих бюветных комплексов, заявила директор предприятия Светлана Козловская.

"За четыре года количество рабочих бюветов увеличилась на 42 единицы, то есть на 33% и сейчас составляет 169 единиц. Таких результатов мы достигли благодаря строительству 7 новых бюветных комплексов, а также восстановлению работы неработающих бюветов путем строительства 12 новых артезианских скважин малой производительности, своевременного проведения плановых капитальных ремонтов и систематического технического обслуживания", - сообщила она.

Всего на балансе предприятия насчитывается 198 бюветов.

"Мы планируем до 2025 года построить новые артезианские скважины и вернуть в рабочее состояние все 198 бюветов. В период 2019-2025 годов предприятием запланировано восстановление 28 неработающих бюветных комплексов путем строительства новых артезианских скважин малой производительности и увеличение сети бюветных комплексов города Киева благодаря строительству 7 новых бюветных комплексов. Таким образом, к 2025 года "Киевводфонд" планирует увеличить общее количество бюветных комплексов до 205 объектов. Ведь спрос на качественную и доступную бюветную воду среди жителей города растет. За 9 месяцев текущего года горожане потребили 64,7 миллиона литров бюветной воды (64,7 тыс. кубометров)", - отметила С. Козловская.