События

05:38 18.12.2018

Двое подростков за 2 недели трижды обокрали магазин оргтехники – полиция

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Двое подростков за 2 недели трижды обокрали магазин оргтехники – полиция

Харьковская полиция задержала двух несовершеннолетних (15 и 17 лет) по подозрению в неоднократной краже мобильных телефонов и ноутбуков из магазина (ч.3 ст.185 УК Украины).

"Ребята в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемые с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

Вещественные доказательства изъяты, расследование продолжается.

Теги: #ограбление #украина #харьков #подростки
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