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02:10 18.12.2018

За нападение на подполковника ВСУ злоумышленники получили по 2 года заключения – прокуратура

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Контрактник ВСУ вместе со своим гражданским товарищем за совершение в состоянии алкогольного опьянения нападение на подполковника ВСУ приговорены к двум годам заключения, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года в 169-ом учебном центре Сухопутных войск Украины на контрольно-пропускном пункте в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области.

В 7 утра подвыпившие молодые люди пытались проехать в собственном автомобиле через КПП, они решили, что им мешает автомобиль полковника ВСУ, который двигался навстречу.

Несмотря на то, что полковник был в форме, оба дебошира неадекватно отреагировали на замечание старшего по званию грубой бранью.

После очередного замечания правонарушители начали драку, демонстрируя пренебрежение к полковнику ВСУ. Во время драки правонарушители нанесли последнему телесные повреждения средней тяжести.

"Однако, когда поняли, что им противостоит боевой опытный офицер, участник АТО, сразу же скрылись с места происшествия. Впоследствии оба дебошира были задержаны правоохранителями" – отмечается в сообщении прокуратуры.

14 декабря Козелецкий районный суд Черниговской обл. признал обоих подозреваемых виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"По приговору суда оба преступника получили реальное наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому. Также каждый из фигурантов дела суд обязал уплатить указанному подполковнику по 50000 гривен возмещения морального вреда" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #всу #украина #заключение #подполковник
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