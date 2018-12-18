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01:16 18.12.2018

Президент Украины поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку украинской резолюции

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Президент Украины поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку украинской резолюции

 Президент Украины Петр Порошенко  поблагодарил партнеров Украины в Организации Объединенных Наций за поддержку резолюции по милитаризации РФ Крыма и акватории Черного и Азовского морей.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деокупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

Президент Украины подчеркнул, что "цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия как на суше, так и на море. Благодаря солидарной поддержке союзников и партнеров с наивысшей мировой трибуны задокументированно очередное международное преступление Кремля, которое станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству. Агрессивно милитаризуя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок" отметил П. Порошенко.

По словам главы украинского государства, недавний акт агрессии РФ в Керченском проливе подтвердил истинные намерения агрессора и бросив вызов всей евроатлантической безопасности.

"Мировое сообщество едино в своей позиции – Кремль должен немедленно и без условий освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственный путь по восстановлению безопасности и стабильности в Европе" – подытожил президент Украины.

Теги: #президент #украина #оон #партнеры
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