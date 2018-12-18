Православная церковь Украины не будет зависимой ни от Константинополя, ни от государства – митрополит Епифаний

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркивает, что новая церковь будет самостоятельной структурой, и не будет зависеть ни от Константинополя, ни от украинского государства.

"Мы слышим, что эта церковь не будет полноценной автокефалией, что она будет в подчинении у Константинополя, но это неправда. После избрания имя нового предстоятеля уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, и будем независимой полноценной автокефальной церковью", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Митрополит Епифаний отметил, что Константинопольский патриархат, как "мать-церковь", способствует и помогает украинской православной церкви, чтобы было объединение, была создана структура этой церкви. "А в дальнейшем, уже после вручения томоса мы будем самоуправляемой, будем управлять здесь в Киеве и принимать решения на пользу этой церкви. А с Константинополем, конечно, будем с благодарностью поддерживать духовные отношения", - указал он.

Предстоятель новой церкви признал, что самостоятельно, без вмешательства и помощи Вселенского патриарха Варфоломея, в Украине не могли найти взаимопонимание и сесть за стол переговоров. "Хотя такие случаи были, например, в 2008 году, во времена Блаженнейшего митрополита Владимира, который стремился к единению, но внешние силы сделали все для того, чтобы этого не произошло", - напомнил митрополит Епифаний.

Он также подчеркнул, что государство не должно вмешиваться в дела церкви и созданная церковь не будет "государственной церковью". "Это постоянно подчеркивает президент Петр Порошенко. Он только помогает и способствует тем процессам, которые сейчас необходимы", - отметил глава новой церкви.

"Во время подготовительного процесса церковь выполняла свою роль, а государство свою роль. Но мы знаем, что в истории все автокефальные православные церкви были созданы с помощью государства и власти, потому что это касается национальной безопасности, духовной безопасности, которая является очень важной", - указал митрополит Епифаний.

По его мнению, если бы еще в 1992 году была создана единая украинская православная церковь, то не было бы оккупации Крыма и войны на Донбассе. "А, к сожалению, украинское общество было разделено на церковной почве. Была украинская церковь, которая действительно отстаивала интересы украинского народа, а была церковь, которая открыто отстаивала интересы агрессора", - заявил он.