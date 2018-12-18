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00:47 18.12.2018

Никаких захватов храмов УПЦ (МП) не будет – митрополит Епифаний

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Никаких захватов храмов УПЦ (МП) не будет – митрополит Епифаний

 Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркивает, что не будет никаких захватов храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Митрополит Епифаний отметил, что "только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви".

Теги: #епифаний #украина #храмы #пцу
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