События

00:07 18.12.2018

Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти

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Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти

Президент Украины Петр Порошенко 17 декабря провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов  безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

Глава государства предложил ЕБРР приобщиться к финансированию целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

Президент ЕБРР С.Чакрабарти заверил, что ЕБРР будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

Теги: #президент #украина #встреча
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