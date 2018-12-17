События

23:49 17.12.2018

Двум подозреваемым в разбойном нападении на АЗС в Киеве объявлено о подозрении - прокуратура

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Двум молодым людям, подозреваемым в разбойном нападении на автозаправку на проспекте Освободителей в Днепровском районе Киева, объявлено о подозрении и избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ночь на 14 декабря 2018 двое злоумышленников в масках ворвались на автозаправочную станцию и набросились на кассира-оператора. Угрожая мужчине электрошокером, правонарушители забрали из кассы выручку, после чего попытались скрыться. Работник АЗС успел нажать "тревожную кнопку", и грабителей удалось задержали на месте происшествия" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киева в понедельник.

Задержанными оказались жители Киева 1993 и 1996 года рождения. У них были изъяты похищенные средства, маски, электрошокер и предмет, похожий на пистолет.

"Сейчас указанным лицам объявлено о подозрении по ч.3. ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в помещение) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточный домашний арест соответственно" – отметили в прокуратуре

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #киев #украина #подозрение #разбой
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