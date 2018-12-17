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22:53 17.12.2018

Климпуш-Цинцадзе: Украине нужен мощный сигнал от Европы о равноправном партнерстве

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Климпуш-Цинцадзе: Украине нужен мощный сигнал от Европы о равноправном партнерстве

Украине нужен мощный сигнал от Европейского Союза о равноправном партнерстве, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Об этом вице-премьер заявила во время конференции "5 YEARS AFTER MAJDAN: UKRAINE'S REFORM AGENDA" проходящей в Брюсселе.

"Нам нужен сильный сигнал от Европы, что Украина является равноправным партнером, наше будущее в европейской семье", - заявила И. Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице –премьера за 5 лет в Украине начался ряд структурных реформ, которые охватывают почти все сферы общественной жизни - от здравоохранения, образования и пенсионной системы до реформ в судебной системе и реформирования правоохранительных органов.

Она поблагодарила ЕС за решительную поддержку реализации Соглашения об ассоциации, включая финансовую помощь, связанную с конкретным прогрессом реформ.

"Мы называем преобразования Украины реформами, но на самом деле речь идет о построении нового государства. Мы находимся в процессе создания новых институтов и процедур. Иногда мы делаем это с нуля, изучая свои ошибки и опыт других стран. В некоторых сферах мы пошли дальше, чем наши "учителя" (как в случае с системой электронных закупок ProZorro), и мы с удовольствием поделимся полученными уроками и своими лучшими практиками. Но сейчас мы понимаем, что в 2014 году, после революции Достоинства, мы сформировали слишком оптимистичные ожидания. В очень короткий промежуток времени нам пришлось достигать изменений, продолжавшихся в западных странах десятилетиями, или же привели к социальным беспорядкам", - отметила И. Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отдельно подчеркнула, что Украина достигла значительного прогресса в децентрализации, антикоррупционной политике, реформировании энергетического сектора, банковского сектора, государственного управления, но темпы реформ не такие быстрые, как того требует украинское общество.

И. Климпуш-Цинцадзе также добавила, что европейские лидеры часто избегают говорить об угрозах со стороны России, что может вызвать огромные проблемы для всего европейского сообщества в будущем. "Нужно общее, мощное противодействие политике страны, которая топчет международное право и ценности демократического мира", - резюмировала вице премьер Украины.

Теги: #сигнал #ес #украина #партнерство
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