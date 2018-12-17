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22:20 17.12.2018

В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС

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17 декабря в частном доме Херсона произошел взрыв, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 декабря в 16:07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступила информация о том, что на улице Грибоедова в Херсоне в частном жилом доме произошел взрыв без последующего горения, предварительно природного газа" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.

В результате взрыва пострадали двое местных жителей.

"В результате взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома и соседский 16-летний парень, которого травмировало ударной волной. Оба госпитализированы в областную и детскую областную больницы соответственно в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести" – отмечается в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия работают службы "102", "103", "104" и оперативная группа ГУ ГСЧС.

Теги: #взрыв #чп #херсон
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