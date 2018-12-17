События

22:12 17.12.2018

Протестующие в Будапеште попытались пробиться в здание общественного телевидения

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Попытку прорыва в офис общественного телевидения MTVA предприняли в понедельник протестующие в Будапеште.

Два независимых парламентария Акош Хадхазь и Бернадетт Сель, участвующие в протестах, обнародовали видеозапись, на которой запечатлены сотрудники охраны офиса MTVA в Будапеште, мешающие им попасть внутрь.

Парламентарии отмечают, что пытались пройти в здание телеканала для передачи в эфир петиции об отмене нововведений в трудовое законодательство. Они настаивают на том, что охрана телеканала препятствовала реализации законных прав парламентариев на свободный доступ в общественные организации и участие в передачах общественного телерадиовещания.

"Это не частный телеканал правящей партии Фидес - Национального гражданского союза, это телевидение венгерского народа, которое финансируется за счет налогов", - заявляют парламентарии на опубликованном в соцсетях видео.

После неудачной попытки проникнуть в офис телеканала протестующие обратились в полицию.

В ночь на понедельник в Будапеште прошла очередная акция протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

Участники акции выражают свое недовольство законом, предусматривающим увеличение количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом".

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будут входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".

Теги: #будапешт #протесты
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