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22:01 17.12.2018

На Генассамблее ООН принят Глобальный пакт о беженцах

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На Генассамблее ООН принят Глобальный пакт о беженцах

На 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН страны-участницы приняли Глобальный пакт о беженцах.

"Принятый в понедельник Глобальный пакт о беженцах станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ООН.

"Генассамблея ООН только что согласовала исторический Пакт о беженцах. Эта самая значимая инициатива по разделению бремени проблемы беженцев, которую я видел за последние 34 года работы с беженцами", - отмечает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Данное соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев с принимающих их стран, механизмы по улучшению ситуации с обеспечением беженцев на новых местах, а также усилия по улучшению условий жизни в тех местах, откуда наблюдается наибольший отток жителей.

На Генассамблее ООН в понедельник пакт поддержала 181 страна, две страны проголосовали против него.

Теги: #соглашение #генассамблея #оон #беженцы
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