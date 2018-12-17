Боевики обстреляли украинских военных в районе Гнутово

Незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на протяжении текущих суток, 17 декабря, при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

В сводке сообщается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны боевиками из противотанкового гранатомета в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области.