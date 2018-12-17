Митрополит Александр (Драбинко): Решения синода УПЦ (МП) для меня ничего не значат

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявляет, что решение синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) об отстранении его и запрете священнослужения ничего не означает, так как он является клириком Православной церкви Украины, признанной Вселенской патриархией.

"Лично для меня решения синода УПЦ (МП) ничего не значат, так как я – клирик Православной церкви Украины, которая признана Вселенской патриархией. К религиозной организации, которая ввела против меня санкции, я с 15 декабря никакого отношения не имею. Расстраиваться по поводу принятого ими решения не приходится. Ведь заранее нами была написана апелляция, и Вселенский патриарх подтвердил, что запреты и санкции Московского патриархата действительными не являются", - сказал митрополит в комментарии сайту "Гордон" (gordonua.com).

По его словам, официального уведомления о принятых решениях пока не было, на синод его не приглашали и объяснений не просили. "То есть ни о каком соблюдении процедуры речь идет – они действуют в одностороннем порядке. Как минимум, меня должны были предупредить о заседании синода. А также выдвинуть обвинение либо потребовать объяснений. Для таких случаев есть церковный суд. Но ни вызова, ни допроса не было", - сказал митрополит Александр (Драбинко).

Он заверил, что будет служить, как и раньше, сан сохраняется. "Я могу служить как на Афоне, так и в Иерусалиме. А вот те, кто принимал решение относительно меня, такие служения проводить не могут. И, конечно, этим решением хотят напугать остальных священнослужителей", - уверен митрополит.

По его мнению, после получения Томоса 6 января "люди будут уходить от РПЦ", но процесс перехода в поместную церковь займет "какое-то время".

Как сообщалось, синод УПЦ (МП) в понедельник отстранил от должностей митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко), принявших участие в создании объединенной Православной церкви Украины.

Управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что синод освободил от руководства епархией и запретил в священнослужении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил священнослужение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Митрополит Александр (Драбинко) на своей странице в Фейсбуке в понедельник разместил письмо Вселенского патриарха Варфоломея (оригинал и перевод) от 14 декабря, в котором тот, в частности, указывает: "…мы пришли к решению … принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на Вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что Вы делали как епископ и пастырь".

Кроме того, ранее митрополит опубликовал свое официальное заявление от 15 декабря как участника Объединительного собора, в котором, среди прочего, заявляет о своем сознательном решении об участии в этом соборе и выражает свою позицию относительно религиозных событий в Украине за последние полгода.