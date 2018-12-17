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16:26 17.12.2018

Аваков: Мы полностью готовы к наземной агрессии РФ

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Аваков: Мы полностью готовы к наземной агрессии РФ

В случае наземной агрессии Российской Федерации против Украины военное положение будет продолжено и украинская сторона мобилизует все доступные силы для отражения нападению, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - сказал А.Аваков в понедельник во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба МВД.

В то же время, министр выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет: "Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории".

Глава МВД подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

"У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу внутри страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас", - отметил А.Аваков.

По словам министра, уже с 1 января 2019 года в среднем на 30% будет поднята заработная плата пограничников. А Донецко-Луганское региональное управление для специфического контроля над пограничной ситуации получит вертолеты Airbus, которые уже совсем скоро начнут поступать в Украину.

В состав Донецко-Луганского регионального управления, который функционирует уже больше года, входят Лисичанский, Краматорский, Донецкий пограничные отряды, которые выполняют задачи по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии со стороны российско-оккупационных войск вдоль полосы безопасности протяженностью более 400 км по линии разграничения, охраняют 88 км государственной границы на побережье Азовского моря и контролируют надводную обстановку в акватории Азова.

Теги: #военное_положение #мвд #аваков
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