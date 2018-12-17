События

14:34 17.12.2018

Шевченковский райсуд Киева возобновил работу после проверки анонимного сообщения о якобы заминировании

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В результате проверки здания Шевченковского районного суда г.Киева в связи с анонимным сообщением о якобы минировании правоохранители и специалисты никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Сообщаем, что по состоянию на 14.05 Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу. По результатам проверки взрывчатых предметов в помещении и на территории суда не обнаружено", - сообщается на официальной странице суда в Фейсбуке в понедельник днем.

Как сообщалось, 17 декабря в полдень Шевченковский райсуд г.Киева прекратил работу в связи с сообщением о минировании. Проводилась эвакуация сотрудников суда.

Как сообщалось, на 14.00 понедельника в Шевченковском райсуде г.Киева должно было начаться заседание по делу нардепа Надежды Савченко.

Теги: #савченко #шевченковский_райсуд
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