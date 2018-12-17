События

13:53 17.12.2018

Синод УПЦ (МП) отстранил от должностей митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) и запретил им священослужение

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Синод УПЦ (МП) отстранил от должностей митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко), принявшие участие в создании объединенной Православной церкви Украины .

Как заявил по итогам синода в понедельник управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, синод "был вынужден принять решение в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора и синода, приняли участие в собрании 15 декабря".

По его словам, синод УПЦ МП освободил от руководства епархией и запретил в священослужении митрополиту Винницкого и Барского Симеону, а также запретил священослужение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого Вишневского Александра.

Митрополит Антоний сообщил, что решения были приняты также и в отношении священников и дьяконов, которые принимали участие в соборе 15 декабря вместе с архиереями.

По словам управляющего делами церкви, вместо митрополита Александра (Драбинко) викарным епископом Киевской митрополии назначен архимандрит Дионисий (Пилипчук).

Теги: #церковь
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