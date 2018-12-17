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13:32 17.12.2018

Митрополит Винницкий Симеон объявил прихожанам о переходе из УПЦ (МП) в новосозданную Православную церковь Украины

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Митрополит Винницкий Симеон объявил прихожанам о переходе из УПЦ (МП) в новосозданную Православную церковь Украины

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы в воскресенье объявил о переходе из УПЦ (Московского патриархата) в новосозданую Православную церковь Украины, сообщает сайт города Винница "0432".

"16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы митрополит Симеон объявил прихожанам о переходе к новосозданой Поместной церкви", - говорится в обнародованной в понедельник новости.

При этом в сообщении указывается, что "Ранее храм (Преображенский собор - ИФ) подчинялся УПЦ Московского патриархата"

Сайт "0432" также приводит слова руководителя пресс-службы епархии протодиакона Владислава Демченко. "По словам спикера, обычные прихожане никаких изменений не почувствуют. Произошла лишь смена руководства в Киеве. На вопрос: "На каком языке теперь править в храме?" - отец Владислав ответил, что том, которым пожелают сами прихожане: или украинском, или церковно-славянском", - пишет городской портал Винницы.

При этом в заметке отмечается, что информации о переходе других паств Винницкой области в новосозданную церковь пока нет.

В свою очередь на сайте Винницкой епархии УПЦ (МП) сообщается, что в воскресенье, 16 декабря, митрополит Винницкий и Барский Симеон совершил позднюю божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

После литургии архипастырь обратился к присутствующим и, в частности, рассказал о своем участии в объединительном соборе, который состоялся накануне в г.Киеве и на котором была утверждена Православная церковь Украины", - сказано в сообщении.

Также на сайте Винницкой епархии сообщается, что в понедельник, 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе со священниками совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.Винницы, после которой обратился к верующим с проповедью и поздравил прихожан с принятием Святых Христовых Таин.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением информации о переходе всей епархии или лишь парафии кафедральном собора в Православную церковь Украины.

Теги: #церковь
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