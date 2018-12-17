В Закарпатской области на высокогорье 17-18 декабря ожидается лавинная опасность

На высокогорье Закарпатской области 17 - 18 декабря ожидается лавинная опасность, сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации синоптиков 17 - 18 декабря на высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность. В восточной части значительная снеголавинная опасность (III уровень) в западной и центральной части – умеренная снеголавинная опасность (II уровень)", – сказано в сообщении ГСЧС в Закарпатской области на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Спасатели Закарпатья обращаются к отдыхающим с просьбой воздержаться от походов в горы до улучшения синоптической ситуации.