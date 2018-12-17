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11:04 17.12.2018

Нардеп Сысоенко с сыном попали в ДТП

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Нардеп Сысоенко с сыном попали в ДТП

Народный депутат Украины из фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко сообщает, что возвращаясь на автомобиле с сыном из области в Киев, стала участницей дорожно-транспортного происшествия.

"Сегодня похоронила бабушку, возвращалась в Киев, в машине с сыном. Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению", - написала парламентарий в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам И.Сысоенко, при ударе в автомобиле сработали все подушки безопасности и, предварительно, серьезных травм удалось избежать, но степень телесных повреждений медики определят позже.

"Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить", - добавила нардеп.

Теги: #дтп #сысоенко
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