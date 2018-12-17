События

10:29 17.12.2018

Проезд по дорогам госзначения в целом обеспечен, но в ряде областей трассы местами заснежены

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Проезд по дорогам госзначения в целом обеспечен, но в ряде областей трассы местами заснежены

По состоянию на утро понедельника проезд по дорогам государственного значения обеспечен, однако в ряде западных областей Украины идет небольшой снег и, несмотря на работы по расчистке дорог, состояние покрытия местами заснеженное, сообщило Министерство инфраструктуры.

"По состоянию на 8:00 17 декабря местами небольшой снег в Закарпатской (за сутки выпало до 7 см снега), Волынской, Львовской (за сутки выпало до 12 см снега), Ивано-Франковской, Ривненской областях. Местами небольшой дождь в Черновицкой области, в Тернопольской области - снег с дождем. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до -5°", - сообщило Мининфраструктуры на странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

В министерстве отметили, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен, а в областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега и осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в западных и Луганской областях местами заснеженное, в Киевской и Кировоградской областях - местами переметы, в остальных областях преимущественно сухой. На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова 10-25 см. Температура воздуха -1 -4°С. Состояние покрытия преимущественно заснеженное", - говорится в информации.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали 561 единицу техники и 943 рабочих, в дежурном режиме находятся 1056 единиц техники и 1425 рабочих.

Теги: #дороги #погода #мининфраструктуры
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