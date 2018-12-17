События

10:10 17.12.2018

Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе

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В Одессе на Николаевской дороге в районе предприятия "Одескабель" горит отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж, сообщает местное издание "Думская".

По информации издания со ссылкой на слова местных жителей, пожар начался в субботу в помещении, где собирали мебель. Пока вызвали пожарных, огонь перекинулся на "Новую почту", подшипниковую мастерскую и шиномонтаж.

На автодороге образовалось сильное задымление и пробка из автомобилей.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В 13:55 субботы пожар был локализован.

Около 14:00 в здании крыша рухнула, оно выгорело почти полностью.

Пожарные продолжают тушение возгорания.

Теги: #пожары #нова_пошта #гсчс #одесская_область
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