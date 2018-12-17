События

10:04 17.12.2018

В Будапеште прошла ночная акция протеста против правительства

2 мин читать
В Будапеште прошла ночная акция протеста против правительства

Несколько тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Будапешта в ночь на понедельник в знак протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства, сообщают европейские СМИ.

Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

В ходе демонстрации между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения, в том числе близ здания парламента Венгрии. Участники акции забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и камнями, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

По данным правоохранительных органов, ранения в результате столкновений получили несколько полицейских. Информации о пострадавших среди участников протестов не приводится.

"Недовольство растет. На этой неделе они одобрили два законопроекта, которые не служат интересам венгерского народа", - приводит британская газета The Independent слова 26-летнего активиста по имени Энди, который принимал участие в воскресных протестах.

Участники акции выражают свое недовольство, в частности, недавно одобренным законом, предусматривающим увеличение допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом".

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будет входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".

Теги: #венгрия #акция_протеста
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

В МВД сообщают об акциях протеста и очередях на западной границе, создан оперативный штаб

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

Полиция доставила в дежурную часть шестерых участников протеста у Дома профсоюзов в Киеве

Возле Дома профсоюзов в Киеве С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

Активисты "Авто Евро Силы" перекрывали выезд из Мелитополя и трассу "Харьков-Симферополь" возле Запорожья

На границе с Польшей и Беларусью проводят акцию владельцы "еврономеров"

На окружной Житомира осложнено движение - полиция

Митингующие перекрыли киевскую трассу под Одессой

Активисты "Авто Евро Силы" в двух местах перекрывают трассу Киев-Чоп

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Сысоенко с сыном попали в ДТП

"Мисс Вселенной-2018" стала представительница Филиппин

УПЦ (МП) проводит внеочередное заседание синода

Проезд по дорогам госзначения в целом обеспечен, но в ряде областей трассы местами заснежены

Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе

Более 42тыс. жителей Донецкой области остались без централизованного водоснабжения

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 30 тыс. человек

В Чернигове правоохранители задержали псевдоминера налоговой инспекции

Саудовская Аравия отвергает позицию Сената США о причастности наследного принца к убийству журналиста Хашкаджи

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных и один гражданский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА