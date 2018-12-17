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09:54 17.12.2018

Более 42тыс. жителей Донецкой области остались без централизованного водоснабжения

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Более 42тыс. жителей Донецкой области остались без централизованного водоснабжения

В 22:00 воскресенья в Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу и без водоснабжения остались более 42 тыс. человек.

"Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт. Северный и Южный. По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник утром пресс-службой областного главка ГСЧС.

В информации отмечается, что в г.Торецк имеется резервуар питьевой воды объемом 10тыс. м3, в котором сейчас имеется 2,5тыс. м3 питьевой воды, а минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1тыс. м3.

"При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС отметили, что установление причин увеличения потерь воды в водопроводе планируется на 17 декабря.

Теги: #донецк #гсчс
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