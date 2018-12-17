События

08:49 17.12.2018

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 30 тыс. человек

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Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил 17 декабря открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 30 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Госпогранслужбы отметили, что за прошедшие сутки пограничники Лисичанского, Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка" не допустили перемещение через линию соприкосновения игровой приставки, газового котла, аудио и видео техники, одежды, книг и табачных изделий на общую сумму почти 113 тыс. грн. Товары изъяли представители ГФС.

Теги: #кпвв #украина #донбасс
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