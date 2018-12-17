В Чернигове правоохранители задержали псевдоминера налоговой инспекции

Правоохранители в Чернигове задержали местного жителя за ложное сообщение о минировании налоговой инспекции, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

"15 декабря около полуночи в Черниговскую полицию поступило сообщение неизвестного мужчины, он заложил взрывчатку у налоговой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проверили помещения здания Черниговской областной государственной налоговой инспекции, однако подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили. Оперативники быстро установили личность злоумышленника и его местонахождение и немедленно выехали на задержание.

"Злоумышленником оказался ранее судимый неработающий житель областного центра, который с компанией употреблял спиртные напитки и находился в состоянии алкогольного опьянения. "Горе-минер" сознался в содеянном и дал правдивые показания", - отметили в полиции.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.