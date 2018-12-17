События

07:31 17.12.2018

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных и один гражданский

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За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранено одно гражданское лицо, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"16 декабря российский оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Кроме того, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков ранено одно гражданское лицо.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Незаконные вооруженные формирования также вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Старогнатовки, Каменки на Донецком направления и неподалеку населенных пунктов Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Водяного на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки восемь боевиков уничтожены и три получили ранения.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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