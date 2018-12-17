Голландское авиаиздание опубликовало фото разбившегося на Житомирщине истребителя Су-27

Голландское авиационное издание "Scramble magazine" опубликовало фото катастрофы истребителя Су-27, который разбился 15 декабря на Житомирщине.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации на странице авиаиздания в соцсети Facebook.

В информации не уточняется, кем были предоставлены фотографии.

Scramble magazine - издание Голландского авиационного общества.

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, при заходе на посадку в 2-х км от аэродрома Озерное Житомирской области разбился военный самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в/ч 1435.

Во время крушения многоцелевого истребителя погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.