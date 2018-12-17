Спецпредставитель США по КНДР на встрече в Сеуле обсудит возобновление переговоров по денуклеаризации Пхеньяна

Спецпредставитель США по делам Северной Кореи Стивен Биген посетит на этой неделе Сеул, чтобы обсудить пути к возобновлению переговоров по денуклеаризации КНДР, сообщает "Ренхап".

С.Биген прибудет в Сеул в конце этой недели, чтобы встретиться со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хуном.

По мнению опрошенных агентством чиновников, предстоящая встреча будет посвящена как продолжающемуся застою в переговорах по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, так и поиску путей их возобновления.

Ожидается, что в ходе встречи южнокорейские и американские официальные лица поделятся мнениями о том, почему Ким Чен Ын не выполнил свое обещание посетить Сеул и какое влияние это окажет на процесс денуклеаризации.

Кроме того, стороны обсудят вопрос об отказе от санкций в отношении проектов межкорейского экономического сотрудничества, таких как программа соединения железных и автомобильных дорог двух Корей, церемония закладки которых намечена на 26 декабря.

Это будет вторая встреча глав совместной рабочей группы по КНДР лицом к лицу.

Как сообщалось, Южная Корея и США в рамках созданной рабочей группы будут на постоянной основе и детально обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и исполнения санкций в отношении Пхеньяна в свете развития межкорейских отношений.

Первая встреча "рабочей группы" прошла 20 ноября в Вашингтоне.

Последние переговоры США и КНДР состоялись во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян 7 октября.

Глава Госдепа США и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль должны были провести переговоры 8 ноября в Нью-Йорке, но встреча была отложена на неопределенный срок.