Украинские военнослужащие отправились в Косово

Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR, где в течение шести месяцев будут выполнять задачи по разминированию и налаживание инфраструктуры в составе сил KFOR, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Впервые с 2005 года военнослужащим нашей части выпала честь принимать участие в подобных международных миротворческих миссиях. Мы готовились очень тщательно и убеждены, что высокая профессиональная работа украинских специалистов в который раз продемонстрирует миру и государствам-членам НАТО, что Украина надежный партнер", - отметил командир полка Дмитрий Овсянников.

Командир украинского национального контингента майор Сергей Ковальчук отметил, что отбор был очень тщательным. Главными критериями отбора к контингенту были опыт участия в боевых действиях, отличная профессиональная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.

В ведомстве также отмечают, что все военнослужащие получили навыки общения с местным населением Косово. Кроме того, прошли учения по оказанию неотложной медицинской помощи.

"Первой задачей украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона. Это целый комплекс работ, как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжелой дорожной техники", - говорится в сообщении.