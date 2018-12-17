Оппозиция в Грузии обещает продолжить протесты, но разбивать большой палаточный лагерь перед парламентом в Тбилиси не будет

Представители грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве", отказывающиеся признавать состоявшимися президентские выборы, в воскресенье вечером провели акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как заявила на акции одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, оппозиция в понедельник в первой половине дня представит конкретный план своих дальнейших действий.

Она призвала собравшихся перед парламентом сторонников оппозиции действовать в соответствии с этим планом.

Ранее в воскресенье представители оппозиции установили несколько палаток на проспекте Руставели.

Между тем, один из лидеров "Силы в единстве" Георгий Вашадзе, который возглавлял в ходе предвыборной кампании избирательный штаб кандидата в президенты от оппозиции своего однофамильца Григола Вашадзе, заявил журналистам в воскресенье, что палаточный лагерь перед парламентом разбиваться не будет.

"Мы не начинаем широкомасштабную палаточную акцию. Если у кого-то есть желание выразить свой протест в такой форме, мы их поддерживаем, но это не наше системное решение, что мы здесь разобьем какой-то палаточный городок и так далее", - сказал он.

По словам Г.Вашадзе, оппозиция продолжит протесты, и требования останутся прежними.

"Мы требуем досрочных парламентских выборов, требуем отставки правительства", - сказал он, выразив уверенность, что в конечном итоге оппозиция добьется и аннулирования результатов прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов.

На данный момент акция завершилась, большая часть участников разошлась по домам, а несколько человек продолжают оставаться перед парламентом, где установлено несколько палаток. В беседах с журналистами, оставшиеся на проспекте Руставели оппозиционеры заявляют, что намерены провести в палатках всю ночь.