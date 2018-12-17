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00:17 17.12.2018

В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая

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В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая

В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации КП "Киевпастранс", в понедельник количество автобусов по маршруту №1Т (от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.

 

Теги: #киев #ремонт #украина #трамвай
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