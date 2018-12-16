События

22:11 16.12.2018

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти

1 мин читать

Число жертв произошедшей на этой неделе стрельбы в Страсбурге (Франция) в воскресенье выросло до пяти человек, сообщает французское телевидение.

Пятым скончавшимся от полученных ранений стал местный житель польского происхождения.

Ещё 11 человек были ранены, причём состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее на этой неделе Шериф Шекат открыл огонь по толпе в районе рождественской ярмарки в Страсбурге. Сам он был ранен, но смог скрыться с места происшествия. Через двое суток полицейские его нашли и застрелили.

Теги: #стрельба #жертвы #франция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В субботу под Мариуполем вследствие обстрела боевиков погиб офицер Нацгвардии

Число участников акции "желтых жилетов" во Франции уменьшилось вдвое по сравнению с прошлой неделей

В результате взрыва в многоэтажке Фастова погибли двое и пострадал один человек - ГСЧС

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

Убивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полицией

Украинцев среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет - МИД

Четыре человека погибли, более 40 получили ранения в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре

Местные власти вновь уточнили данные о погибших в Страсбурге

Турист из Таиланда стал жертвой стрелка в Страсбурге

ПОСЛЕДНЕЕ

Вблизи Луганска беспилотник ОБСЕ зафиксировал две гаубицы боевиков

Руководящие органы Православной церкви Украины будут сформированы на протяжении одного-двух месяцев после получения Томоса

Во Львовской области в ДТП погибли трое военных Академии сухопутных войск

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы – штаб ООС

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 6 января

Пограничник найден мертвым с огнестрельными ранениями на Луганщине после исчезновения во время несения службы

Экс-ректор университета налоговой службы Мельник скончался в "Феофании"

Православная церковь Украины будет формировать все управленческие органы после получения Томоса

Похолодание в Украине прогнозируют синоптики в начале недели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА