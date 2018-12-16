Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти

Число жертв произошедшей на этой неделе стрельбы в Страсбурге (Франция) в воскресенье выросло до пяти человек, сообщает французское телевидение.

Пятым скончавшимся от полученных ранений стал местный житель польского происхождения.

Ещё 11 человек были ранены, причём состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее на этой неделе Шериф Шекат открыл огонь по толпе в районе рождественской ярмарки в Страсбурге. Сам он был ранен, но смог скрыться с места происшествия. Через двое суток полицейские его нашли и застрелили.