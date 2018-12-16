События

21:23 16.12.2018

Руководящие органы Православной церкви Украины будут сформированы на протяжении одного-двух месяцев после получения Томоса

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Руководящие органы Православной церкви Украины будут сформированы на протяжении одного-двух месяцев после получения Томоса

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что на формирование руководящих органов после получения Томоса понадобится один-два месяца

"Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы… Я считаю, что после получения Томоса, это рождественский цикл, много праздников припадает, но на протяжении месяца-двух мы сформируем эти руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви", - заявил митрополит Епифаний в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Также он отметил, что на сегодня Церковь насчитывает около 7 тыс. православных парафий в Украине, что больше, чем было до объединения.

Кроме того, он добавил, что парафии Московского патриархата в Украине сейчас "пребывают в лоне Российской православной церкви, но имея тут украинскую регистрацию".

В связи с чем, он призвал священников Московского патриархата присоединяться к единой Православной церкви Украины.

Теги: #упц #руководство #украина #формирование
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