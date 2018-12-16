Во Львовской области в ДТП погибли трое военных Академии сухопутных войск

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им.П.Сагайдачного, сообщает пресс-служба академии в Facebook.

По информации пресс-службы, 16 декабря 2018 года трагически в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов - искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!", - говорится в сообщении.