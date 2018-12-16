События

18:28 16.12.2018

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы

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На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы

С начала суток воскресенья, 16 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, при этом ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82-мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевки на Донецком направлении.

"Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранения", - информируют в штабе ООС.

Теги: #сводка #украина #донбасс
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