События

18:28 16.12.2018

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы – штаб ООС

 С начала суток воскресенья, 16 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, при этом ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82-мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевки на Донецком направлении.

"Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранения", - информируют в штабе ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В субботу под Мариуполем вследствие обстрела боевиков погиб офицер Нацгвардии

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получили ранение – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных

В зоне ООС в четверг погибли два украинских десантника

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Первые 5 историй документально-телевизионного цикла "Герои украинского Донбасса" покажут в столичном кинотеатре через неделю

Порошенко присвоил звание Героя Украины старшему сержанту Коноплёву, погибшему при отражении наступления боевиков на Донбассе в январе 2015г

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

На Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", потерь военнослужащих нет – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 82-мм минометы

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 6 января

Пограничник найден мертвым с огнестрельными ранениями на Луганщине после исчезновения во время несения службы

Экс-ректор университета налоговой службы Мельник скончался в "Феофании"

Православная церковь Украины будет формировать все управленческие органы после получения Томоса

Похолодание в Украине прогнозируют синоптики в начале недели

Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Красногоровке

Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

Погибший при крушении Су-27 на Житомирщине летчик хорошо знал машину и выполнял упражнения на пилотаж в сложных метеоусловиях

Проезд по дорогам госзначения обеспечен, но местами заснежено покрытие трасс западных и Луганской областей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА