События

15:54 16.12.2018

Пограничник найден мертвым с огнестрельными ранениями на Луганщине после исчезновения во время несения службы

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Пограничник найден мертвым с огнестрельными ранениями на Луганщине после исчезновения во время несения службы

 В воскресенье ночью на участке Подольского отряда в районе н.п. Славяносербка во время несения службы по охране госграницы пропал военнослужащий Госпогранслужбы Украины по контракту с огнестрельным оружием, а спустя несколько часов его тело с огнестрельными ранения обнаружили правоохранители в нескольких километрах от места несения службы, сообщает помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Как только факт исчезновения был обнаружен, пограничники совместно с Нацполицией сразу организовали поиск военнослужащего. По тревоге были подняты резервы отряда, к поиску привлечены подразделения Нацполиции, СБУ, других правоохранительных органов, активистов из числа местного населения. В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. После предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - написал О.Слободян в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он проинформировал, что по факту смерти возбуждено уголовное дело, а Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.

Теги: #госпогранслужба #пограничник #суицид
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