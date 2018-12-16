Православная церковь Украины будет формировать все управленческие органы после получения Томоса

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что до получения Томоса церковь не будет принимать никаких весомых решений.

"Томос - тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии этой церкви", - заявил митрополит Епифаний в комментарии журналистам в воскресенье после служения литургии в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

На вопрос журналистов, как новая украинская церковь будет взаимодействовать с представителями Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины отметил: "Я уже сделал обращение. И сказал, что мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор".

"Если мы этого не забудем, то не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю УПЦ ... Нам нужно еще сделать очень много работы в направлении нашего единства. Сначала мы должны засвидетельствовать наше единство, чтобы среди нас царил мир и согласие. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам и мы вместе будем строить Украинскую православную церковь", - добавил предстоятель Православной церкви Украины.

Как сообщалось, Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

В объединительном Соборе приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархат). "Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении на сайте УПЦ (КП).

Предстоятелем поместной автокефальной православной церкви в Украине был избран Епифаний (Думенко). Выступая перед собравшимися на Софийской площади людьми, новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины призвал всех присоединяться к новосозданной церкви.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", - сказал предстоятель Православной церкви Украины.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил и благословил митрополита Епифания.

Также, как сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), Вселенский патриарх пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение Томоса в Стамбул 6 января 2019г.

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания для совместного служения Божественной литургии на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставления ему Томоса создания новой сестринского Автокефальной церкви", – сказано в коммюнике обнародованном Е.Зорей на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.