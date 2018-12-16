Похолодание в Украине прогнозируют синоптики в начале недели

В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду Украины будет определять более холодный воздух, в большинстве областей без существенных осадков, и только в западных областях будет выпадать снег, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0-4° мороза, днем 1- 4° тепла; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве - без существенных осадков; на дорогах гололедица; температура ночью 7-9°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7 тепла в 1937г., самая низкая ночью 25,1 мороза в 1997г.

На 18 декабря в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют без существенных осадков, и только в западных по-прежнему будет выпадать снег, но уже небольшой. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Температура в западных и южных областях не изменится; на остальной территории понижение температуры ночью до 10-15° , температура днем не выше 5-10° мороза.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° , днем 7-9° мороза.