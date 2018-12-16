События

13:46 16.12.2018

Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Красногоровке

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Двое мужчин пострадали от взрыва гранаты в Красногоровке

 В Красногоровке в результате взрыва гранаты РГД-5 пострадали и были госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями двое мужчин, сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Владельцем РГД-5 был 34-летний житель Красногоровки. Находясь навеселе, мужчина в гостях уронил ее, в результате чего в доме произошел взрыв. Пострадал хозяин квартиры и гость", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Пострадавшие - местные жители 1984 и 1972 годов рождения, - были госпитализированы в больницу Курахово с многочисленными осколочнымы ранениями.

Открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовно кодекса Украины "Неосторожной тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Теги: #донецкая_область #взрыв #граната
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