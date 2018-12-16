События

13:43 16.12.2018

Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

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Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

 Сотрудники ГУ Нацполиции Украины во Львовской области задержали водителя международного рейсового автобуса, который в воскресенье утром стал участником ДТП, приведшем к гибели четырех человек, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Водителю выдвинули подозрение в совершении уголовного правонарушения по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По предварительным данным, водитель международного рейсового автобуса "Днипро-Згожелец (Польша)" выехал на встречную полосу движения, где автобус столкнулся с легковым автомобилем "Вольво".

В результате столкновения погибли водитель и 3 пассажира "Вольво". Еще 2 пассажира легкового автомобиля госпитализированы.

На момент аварии в автобусе находились около 70 человек, из них никто не пострадал.

Теги: #дтп #полиция #львовская_область
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Интерфакс-Украина
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