Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины во Львовской области задержали водителя международного рейсового автобуса, который в воскресенье утром стал участником ДТП, приведшем к гибели четырех человек, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Водителю выдвинули подозрение в совершении уголовного правонарушения по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По предварительным данным, водитель международного рейсового автобуса "Днипро-Згожелец (Польша)" выехал на встречную полосу движения, где автобус столкнулся с легковым автомобилем "Вольво".

В результате столкновения погибли водитель и 3 пассажира "Вольво". Еще 2 пассажира легкового автомобиля госпитализированы.

На момент аварии в автобусе находились около 70 человек, из них никто не пострадал.