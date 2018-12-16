Погибший при крушении Су-27 на Житомирщине летчик хорошо знал машину и выполнял упражнения на пилотаж в сложных метеоусловиях

В минувшую субботу, 15 декабря, на Житомирщине в районе проведения полетов армейской авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды и летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях, сообщают в пресс-центре Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра Командования ВС ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье днем сообщении.

В информации подчеркивается, что разбившийся Су-27 с бортовым номером "55" 1987 года выпуска "и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, имеющихся на вооружении Воздушных сил ВС Украины".

В 2016 году данный летательный аппарат прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод "Мотор" 8 апреля 2016г.

"В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов. Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину", - добавляют в пресс-центре Командования ВС.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. На месте катастрофы работает широкий круг профильных специалистов Воздушных сил ВС Украины, Государственное бюро расследований, правоохранительные органы.

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, при заходе на посадку в 2-х км от аэродрома Озерное Житомирской области разбился военный самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в/ч 1435.

Во время крушения многоцелевого истребителя погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.