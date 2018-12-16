События

13:14 16.12.2018

В субботу под Мариуполем вследствие обстрела боевиков погиб офицер Нацгвардии

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В субботу под Мариуполем вследствие обстрела боевиков погиб офицер Нацгвардии

В субботу под Мариуполем в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в результате обстрела погиб офицер батальона специального назначения воинской части 3035, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарева… Денис Лошкарев 1979г.р - истинный патриот Украины, уроженец Херсонщины. У него остались два сына, дочь и жена. Вечная память герою", - говорится в обнародованном на странице НГУ в соцсети Фейсбук сообщении.

Как рассказал боец батальона специального назначения в/ч 3035 Олег Жариков, погибший Д.Лошкарев в гражданской жизни был юристом, в свое время был руководителем Херсонской самообороны, служил в НГУ с 2015 года, "прошел Широкино, и потом объездил всю линию фронта".

"С грустью узнал о потере нашего собрата. Понимаю, как трудно смириться с этим непоправимым горем. Разделяю вместе с Вами боль утраты, скорблю вместе с Вами, поддерживаю Вас в час скорби", - заявил командующий Нацгвардии генерал-полковник Юрий Аллеров.

Как сообщалось, в сводке за сутки 15 декабря в пресс-центре штаба операции Объединенных сил информировали, что боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение.

Теги: #мариуполь #оос #жертвы #украина
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Интерфакс-Украина
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