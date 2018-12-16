В субботу под Мариуполем вследствие обстрела боевиков погиб офицер Нацгвардии

В субботу под Мариуполем в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в результате обстрела погиб офицер батальона специального назначения воинской части 3035, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарева… Денис Лошкарев 1979г.р - истинный патриот Украины, уроженец Херсонщины. У него остались два сына, дочь и жена. Вечная память герою", - говорится в обнародованном на странице НГУ в соцсети Фейсбук сообщении.

Как рассказал боец батальона специального назначения в/ч 3035 Олег Жариков, погибший Д.Лошкарев в гражданской жизни был юристом, в свое время был руководителем Херсонской самообороны, служил в НГУ с 2015 года, "прошел Широкино, и потом объездил всю линию фронта".

"С грустью узнал о потере нашего собрата. Понимаю, как трудно смириться с этим непоправимым горем. Разделяю вместе с Вами боль утраты, скорблю вместе с Вами, поддерживаю Вас в час скорби", - заявил командующий Нацгвардии генерал-полковник Юрий Аллеров.

Как сообщалось, в сводке за сутки 15 декабря в пресс-центре штаба операции Объединенных сил информировали, что боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение.