События

12:29 16.12.2018

Проезд по дорогам госзначения обеспечен, но местами заснежено покрытие трасс западных и Луганской областей

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Проезд по дорогам госзначения обеспечен, но местами заснежено покрытие трасс западных и Луганской областей

По состоянию на 10.00 воскресенья в западных областях Украины, а также на Донбассе идет небольшой и умеренный снег, и для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе более полутысячи единиц техники и почти тысячу работников, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Согласно опубликованному на странице министерства в соцсети Фейсбук сообщению, снег умеренной интенсивности в воскресенье идет в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, где за ночное время суток выпало от 5 до 15 см снега. Местами небольшой снег в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной снежного покрова 1-5 см. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -1 до -6°С.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в западных и Луганской областях местами заснеженное, в других областях преимущественно сухой", - говорится в информации.

На перевалах продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова 5-12 см. Температура воздуха -2 -7°С. Состояние покрытия преимущественно заснеженное.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействована в работе 561 единица техники и 943 рабочих, в дежурном режиме - 1056 единиц техники и 1425 рабочих", - сообщают в Мининфраструктуры Украины.

Также в министерстве добавляют, что по прогнозу Гидрометцентра, 16 декабря днем умеренный снег ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха 1-6°С.

Теги: #дороги #мининфраструктуры
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