События

10:59 16.12.2018

Украина и ЕС определят приоритеты дальнейшего сотрудничества на пятом заседании Совета ассоциации

2 мин читать
Украина и ЕС определят приоритеты дальнейшего сотрудничества на пятом заседании Совета ассоциации

На Совете ассоциации Украина – Европейский Союз в понедельник, 17 декабря, будут определены приоритеты дальнейшего сотрудничества между Киевом и Брюсселем, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Украина и Европейский Союз определят приоритеты дальнейшего сотрудничества во время пятого заседания Совета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится 17 декабря в Брюсселе", – цитирует сайт Урядового портала в субботу заявление, сделанное И.Климпуш-Цинцадзе во время проведения Association4U "A4U COMMUNITY BUILDING EVENT".

По ее словам, также во время мероприятия партнеры подведут итоги сотрудничества за весь период действия Соглашения об ассоциации с начала его временного применения.

"Такая оценка позволит нам определить приоритеты и начать движение в направлении секторальной интеграции Украины с ЕС. Можем гордиться тем, что уже в этом году, системно работая и системно видя наше сотрудничество с ЕС, мы для себя определили те цели, к которым хотим, наконец, перейти в повестке дня реальной интеграции", - заявила вице-премьер-министр.

Она отметила, что речь идет прежде всего о секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС. Кроме того, Украина и ЕС должны ввести новую повестку дня в сфере юстиции, свободы и безопасности и упростить таможенные формальности в торговле.

"У нас с вами есть прекрасная возможность в 2019 году максимально "завинтить" внутрь системы необратимость всех наработок, к которым мы с вами с вами приложились и на которые мы потратили столько сил и времени", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, во время нынешней Совета ассоциации партнеры должны заключить ряд важных финансовых сделок. В частности, они будут касаться поддержки Украины со стороны ЕС в сфере управления государственными финансами (EU4PFM), энергоэффективности (EE4U-II) и технического сотрудничества (TechnicalCooperationFacility 2018). Также планируется подписание соглашений по лучших навыков для современной Украины (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) и содействие человеческим контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).

"Все эти важные шаги состоят из отдельной ответственной участки работы каждого из вас и поддержки партнеров и друзей с ЕС", - отметила вице-премьер-министр.

Теги: #ес #сотрудничество #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Официальное название новосозданной Церкви - Православная церковь Украины, возглавил ее Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины

Во Львовской области в ДТП погибли 4 человека

Полиции Луганщины передали новое здание и технику

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение

Военные и следователи ГБР расследуют обстоятельства гибели пилота военного самолета Су-27, который разбился на Житомирщине

На Харьковщине электричка сбила мужчину насмерть

Варфоломей пригласил Епифания на Фанар для совместного богослужения и вручения Томоса в праздник Богоявления

Под Киевом фура протаранила 6 машин, три человека госпитализированы

Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием и благословил

Адвокаты встретятся с оставшимися задержанными украинскими моряками до Нового года

ПОСЛЕДНЕЕ

Предвыборный блок Пашиняна набрал наибольшее количество голосов на внеочередных выборах в парламент Армении

США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

Число участников акции "желтых жилетов" во Франции уменьшилось вдвое по сравнению с прошлой неделей

Объединенная церковь будет называться "Православная церковь в Украине", бывший глава УПЦ-КП Филарет станет первым членом Синода

Предстоятель единой поместной автокефальной церкви Епифаний проведет первую литургию в воскресенье в Михайловском соборе Киева

Во время проведения Объединительного собора УПЦ в Киеве нарушений не зафиксировано

Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви: Это новая точка отсчета нашей свободы

В Житомирской области в крушении Су-27 при посадке погиб военный летчик первого класса, майор

Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

Двери нашей Церкви открыты для всех – предстоятель поместной православной церкви в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА