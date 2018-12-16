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10:25 16.12.2018

Официальное название новосозданной Церкви - Православная церковь Украины, возглавил ее Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины

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Официальное название новосозданной Церкви - Православная церковь Украины, возглавил ее Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины

Официальное название новосозданной объединенной православной церкви – Православная Церковь Украины, предстоятель будет носить имя Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины, сообщил глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Также Е.Зоря сообщил, что согласно Уставу имя Предстоятеля УПЦ "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины".

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - сказал президент, обращаясь к людям, собравшимся возле храма св.Софии в Киеве в субботу.

В объединительном Соборе приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархатом).

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении на сайте УПЦ (КП).

В первом туре в бюллетенях были имена всех архиереев за исключением ранее возглавлявшего УПЦ-КП Филарета и главы УАПЦ Макария. Во второй тур вышли два представителя УПЦ-КП – Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) и митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич), и представитель УПЦ (МП) – митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). По информации источников агентства "Интерфакс-Украина" митрополита Михаила настоятельно просили снять свою кандидатуру перед вторым туром, что он впоследствии и сделал.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" архиепископ Евстратий (Зоря), митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) на объединительный Собор пришли с представителем клира и мирян.

Предстоятелем поместной автокефальной православной церкви в Украине был избран Епифаний (Думенко). П.Порошенко заявил, что поедет в Константинополь (Стамбул) вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса.

Возглавлявший ранее Украинскую православную церковь Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) станет первым членом Синода поместной церкви.

Теги: #предстоятель #церковь #украина
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